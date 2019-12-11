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Tekirdağ’da balık avlarken 2 köpek balığı çıktı

Tekirdağ’da balıkçılar balık avlarken 2 ve 2 buçuk metrelik 2 köpek balığı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nin Şarköy kesimlerinde balık avlamaya çalışan balıkçıların ağlarına 2 köpek balığı takıldı. Tekirdağ’ın merkezi ilçesine getirilen ve boyları 2 ile 2 buçuk metre arasında değişen köpek balıkları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar köpek balıklarının başından ayrılmayarak fotoğraf çekilmeye çalıştı.

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