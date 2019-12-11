KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Mehmet Ayan: Fatih Terim çatır çatır eleştiriliyor

Mehmet Ayan, 'Fatih Terim, neden eleştirilmiyor' sorusuna "Fatih Terim çatır çatır eleştiriliyor. Herkes küfür mü etsin? Senin oynayacağın topun, diye mi başlasın? Bu senenin sloganı oldu. En yakın arkadaşları da oyuncuları da benim gibi uzaktaki adamlar da eleştiriyor. Evren Turhan, Levent Tüzemen. Şu ezberden vazgeçin" şeklinde yanıt verdi.

Mehmet Ayan, 'Fatih Terim, neden eleştirilmiyor' sorusuna "Fatih Terim çatır çatır eleştiriliyor. Herkes küfür mü etsin? Senin oynayacağın topun, diye mi başlasın? Bu senenin sloganı oldu. En yakın arkadaşları da oyuncuları da benim gibi uzaktaki adamlar da eleştiriyor. Evren Turhan, Levent Tüzemen. Şu ezberden vazgeçin" şeklinde yanıt verdi.

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