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Nihal Olçok "Abdullah'ın mezarını açtırabilirim dedi"

15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eski eşi ve Abdullah Olçok'un annesi olan Nihal Olçok katıldığı programda 15 Temmuz'la ilgili bomba açıklamalar yaptı. Olçok oğlu Abdullah'ın mezarını açtırabileceğini söyledi.

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını cevaplayan Nihal Olçok 15 Temmuz'la ilgili çok tartışılacak sözlere imza attı. Nihal Olçok, 15 Temmuz gecesinin hemen ardından köprünün ve yollarının temizlenmesinin delilleri ortadan kaldırdığını söylerken "FETÖ'cüler'in de bizim de ortak bir paydamız var. İkimizin de delilleri yetersiz" dedi. 

Abdullah'ın mezarını açtırabilirim

Adli tıptan onlarca insanın hapse atıldığı rapor beni bağlamıyor artık. Erol Olçok konusunda bir şey söyleyemem belki boşandım çünkü ama günün sonunda Abdullah'ın mezarını açtırmayla sonuçlansa bile ben bunu kabul ederim. 

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