Canlarını son anda kurtardılar

Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Adliye binası karşısında meydana geldi.

Sırrı D.'ye ait 16 J 3494 plakalı otomobil çalıştırılmak istenirken bir anda alev aldı. Elektrik kontağı sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü Sırrı D. ve araçta bulunan ailesi kendilerini hemen dışarı attı. Kendi imkânları ile aracı söndüremeyen Sırrı D. durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.