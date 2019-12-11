ABD’de silahlı çatışma: 6 ölü

Yerel medya polisin bir soruşturma kapsamında çalışma yaptığı sırada, 2 saldırganın polise ateş açtığını, çatışmada biri polis, 2'si saldırgan,3'ü de sivil vatandaş toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaklaşık 1 saat süren çatışmada okul giriş çıkışlarının kapatıldığı; bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. 3 kişinin de yaralandığı çatışmaya dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı.