DÜNYA

ABD’de silahlı çatışma: 6 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City’de çıkan silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya polisin bir soruşturma kapsamında çalışma yaptığı sırada, 2 saldırganın polise ateş açtığını, çatışmada biri polis, 2'si saldırgan,3'ü de sivil vatandaş toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaklaşık 1 saat süren çatışmada okul giriş çıkışlarının kapatıldığı; bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. 3 kişinin de yaralandığı çatışmaya dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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