Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı

İki kıt'ayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın talimatıyla çalışmaları hızlandırılan ve 21 Aralık 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacak olan Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolunun Kocaeli kesiminde dev viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.