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Taksim'de otomobil trafik polisine çarptı o anlar kamerada

Taksim'de bir otomobil motosikletli trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen polis hafif yaralandı. Meslektaşları yaralı polisin yanından bir an olsun ayrılmazken kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde Taksim Sıraselviler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Belibağlı isimli motosikletli trafik polisi çift yönlü yolda dönüş yapmak istedi. Polis dönüş yapmak istediği sırada Kenan Bozkurt'un yönetimindeki otomobil hafif şekilde motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polisin yardımına koştu. Motosikletten düşen polis sol bacağından yaralandı. Yaralı polis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Meslektaşları sağlık ekipleri gelene kadar Belibağlı'nın yanından ayrılmadı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Kenan Bozkurt, "Kaza dönüş yaparken oldu. Arkadaş arabayla taşın arasına sıkıştı. Hata kimde belli değil. Taşla arabanın arasındaki mesafeye bakmak lazım. O dönüş yaparken ya ben hareket ettim ya da o duramadı. Motor dönüş yapıyordu. Ben vurmadım" dedi.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafik polisinin dönüş yapmak isteği bu sırada otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer alıyor.
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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