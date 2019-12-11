DÜNYA

İngiltere'de kamyon polis aracının üzerine devrildi

İNGİLTERE'nin kuzeyinde sert esen rüzgârlar nedeniyle bir kamyon, polis arabasının üzerine devrildi. Yaşanan o an trafik kamerasınca kaydedildi.

İngiltere'yi etkisi altına alan şiddetli rüzgârlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Otoyolda devrilen bir kamyona müdahale için bölgeye giden polis ekibi de büyük bir kaza atlattı. Devrilen kamyon için araçlarından inen polisler çalışma yaptıkları sırada, seyir halindeki bir başka kamyon polis aracının üzerine devrildi. Kimsenin yaralanmadığı o kazayı trafik kamerası kaydetti.

Araçlarının üzerine kamyon devrilen polis memuru telsizden "A1 yolunu kapatmalıyız, bir kamyon devriye aracımın üstüne devrildi. Daha dün cilalatmıştım" diye anons geçerek merkezden destek talep etti.

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