Soylu PKK'ya karşı kullanılan yöntemi 'Kamuoyu ilk defa duyacak" deyip açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele tercih edilen yöntemlerden birini "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak" diyerek açıkladı. Soylu, "Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz" dedi.

Soylu PKK'nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.