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Soylu PKK'ya karşı kullanılan yöntemi 'Kamuoyu ilk defa duyacak" deyip açıkladı

Terörü bitirme noktasında kararlılığı ile bilinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik unsurlarımızın son yıllarda amansız bir mücadele içine girdiği PKK terörüne karşı tercih edilen metotlardan birini "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak" diyerek açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele tercih edilen yöntemlerden birini "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak" diyerek açıkladı. Soylu, "Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz" dedi.

Soylu PKK'nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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