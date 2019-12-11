KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Volkan'ın yerine Muslera olsaydı iki şampiyonluk fazla olurdu

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaraylı Muslera'dan övgüyle bahsederken ''Volkan Demirel'in yerine Muslera olsaydı Fenerbahçe'nin iki şampiyonluğu fazla olurdu. Benfica yarı finalinde Portekiz'de finale çıkmıştı.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaraylı Muslera'dan övgüyle bahsederken ''Volkan Demirel'in yerine Muslera olsaydı Fenerbahçe'nin iki şampiyonluğu fazla olurdu. Benfica yarı finalinde Portekiz'de finale çıkmıştı.'' dedi.

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