Serdar Ali Çelikler: Volkan'ın yerine Muslera olsaydı iki şampiyonluk fazla olurdu
Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaraylı Muslera'dan övgüyle bahsederken ''Volkan Demirel'in yerine Muslera olsaydı Fenerbahçe'nin iki şampiyonluğu fazla olurdu. Benfica yarı finalinde Portekiz'de finale çıkmıştı.'' dedi.
Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaraylı Muslera'dan övgüyle bahsederken ''Volkan Demirel'in yerine Muslera olsaydı Fenerbahçe'nin iki şampiyonluğu fazla olurdu. Benfica yarı finalinde Portekiz'de finale çıkmıştı.'' dedi.