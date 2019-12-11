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Eşinin park etmesini beğenmedi lüks cipi devirdi

KADIKÖY'de eşinin park etmesini beğenmeyen adam, direksiyon başına geçti. Gaz pedalı ile freni karıştıran adam hızla park halindeki araçlara çarpıp cipi devirdi. Kazada sürücü yaralanırken, eşi ve vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.

İddiaya göre kaza Merdivenköy Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Eşinin park ettiği aracın konumunu beğenmeyen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın, aracı kendi park etmek istedi.

Direksiyon koltuğuna geçen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın gaz ile fren pedalını karıştırarak park halindeki araçlara çarparak aracı devirdi. Aracın yan yatmasıyla birlikte araç içinde sıkışan yaşlı adamı eşi ve çevredeki vatandaşlar çıkardı. İtfaiye ve sağlık ekiplerine olayın bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri şoka giren yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araç çekici ile kaldırılarak götürüldü.

Öte yandan dar bir sokakta böyle bir kazanın olması vatandaşları şaşkına çevirdi. Görgü şahitlerinden biri, "Araç otomatik vites. Gaza basmış. Panik yapınca da kaza yapmış. Bu kaza nasıl oldu inanılır gibi değil" dedi. Bu arada devrilen cip polis ve vatandaşların hep birlikte itmesiyle kaldırıldı.

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