Kastamonu'da gizli buzlanma kazaya yol açtı: 5 ölü

Kaza, Kastamonu Devrekani yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı.

Çok acı bilanço

Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.