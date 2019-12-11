Ali Koç'tan “Transfer yasağı var mı?" sorusuna cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ali Koç’un Samandra Tesisleri’ndeki beyanatları şu şekilde:

Sivas'a gitmeyi her zaman severim. Benim için Anadolu'daki Kadıköy'lerden biri ama bu sezon işimiz zor. Çok iyi takım oldular. Biz şu anda olmamız gerekenden 7-8 puan gerideyiz. Önemli olan iyi oynamadığında da kazanmak.

''Yapısal birçok sorunumuz var''

Yerel FFP yapıldı. İyi kurgulanması lazım. Bir gecede bu noktaya gelmedi Türk futbolu... Yapısal birçok sorunumuz var. Mesela genç futbolcu yetiştiremiyoruz. En yaşlı lig biziz. Altyapıya en az yatırım yapan lig biziz. Hepimiz aynı gemideyiz ve herkesin çok ciddi problemleri var. Bir takımın az, bir takımın çok. Önceki federasyon talimatname yazmak istiyordu ama olmadı, bu talimatnamenin üstünde emeği geçen kulüplerin başında Fenerbahçe var.

''31 Mart seçimlerine malzeme oldu''

Mart-Nisan aylarında çalışılan bu modelde emeği geçen takımların başında biz varız. Bizim profesyonellerimiz İspanya La Liga modelini incelediler. Yabancı değiliz buna. Limitlerin doğru belirlenmesi lazım. İlgili kişiler açıklama yapıyorlar, sonra kervan yolda düzülüyor. Yeniden yapılandırmada da aynı şeyi yaşadık. Sistemi televizyonlarda anlattılar ama daha kurgulanmamıştı sistem. İletişimi iyi yapılmadığı için 31 Mart seçimlerine malzeme oldu. TFF'nin uygulaması 19 Haziran'da hazırlanmıştı ama resmi olarak 2 Eylül'de anons edildi. Transfer dönemi de bitmişti o tarihte. Sonra yayıncı kuruluşla yeniden değerlendirme yapıldı. Kulüplerin gelirleri düştü. O yüzden günü değili genel durumu konuşmak lazım.

Transfer yasağı gelecek mi?

“Gündemde transfer yasağı var mı?" sorusuna Ali Koç: Henüz kendi aramızda toplantımızı yapmadık. Bugün saat 15.00'te sicil kurulu toplantımız var, sonrasında kendi durumumuzla ilgili konuşabiliriz. Bankalar Birliği tarafından bize sunulan şartlar bizim sıkıntılarımızı çözmüyor. Diğer kulüplerin sıkıntılarını çözdü mü bilmiyorum. Başında doğru iletişim olsaydı herkesin sahipleneceği bir süreç haline gelebilirdi.