Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Gürcistan'da meydana geldiği iddia edilen olayda genç damadın sinir krizine girme nedeni olarak fotoğrafçının, geline aşırı ilgi göstermesi öne sürülüyor.

Kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilen damadın fırlattığı cam şişeyle küçük bir çocuğun ayağını kırdığı anlar görüntülere yansıyor.

Düğün pastasının bulunduğu sehpayı tekmelemeye başlayan genç damadı, düğüne katılan yakınları durdurmaya çalışıyor.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarda damadın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, "Bu evliliğin sonu cinayet, umarım evlenmemişlerdir" yorumlarında bulundular.