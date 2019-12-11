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Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Şu sıralar sosyal medyada herkes Gürcistan'da yapıldığı öne sürülen bu düğünü konuşuyor. Zira sinir krizi geçiren damat düğünde adeta terör estirdi. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Gürcistan'da meydana geldiği iddia edilen olayda genç damadın sinir krizine girme nedeni olarak fotoğrafçının, geline aşırı ilgi göstermesi öne sürülüyor.

Kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilen damadın fırlattığı cam şişeyle küçük bir çocuğun ayağını kırdığı anlar görüntülere yansıyor.

Düğün pastasının bulunduğu sehpayı tekmelemeye başlayan genç damadı, düğüne katılan yakınları durdurmaya çalışıyor.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarda damadın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, "Bu evliliğin sonu cinayet, umarım evlenmemişlerdir" yorumlarında bulundular.

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