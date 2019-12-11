Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekiller kavga etti! Küfürler havada uçuştu
Meclis'te 2020 bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili ve CHP'li vekiller Tank Palet Fabrikası tartışmasında birbirine girdi. Tartışmada vekillerin birbirine ettiği küfürler havada uçuştu.
Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te tansiyon yükseldi. CHP'li Vekil Süleyman Bülbül'ün "Bu milletin dişinden, tırnağından çocukların rızkından bağışlarıyla toplanan Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara peşkeş çektiler" sözleri sonrası Meclis'te gerginlik yükseldi.