Fenerbahçe yeni otobüsünü teslim aldı

Desteklerinden ötürü iki firmaya da teşekkürlerini ileten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Firmalarımıza bizimle çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Bu manevi duygularla dolu günü bizimle paylaştığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Gönülden verilen bir destek bu. Her sene çok özel tasarımlarla bizlerin ulaşımını sağlıyorlar. Anadolu’nun her yerinde, her deplasmanında bu otobüslerimiz bizimle. Geçen hafta düşündük ve ‘Araç tesislerde yatıyor, bunu nasıl değerlendiririz?’ dedik. Salı günleri çocuklarımızı okullardan alıp stadımızı gezdirsinler diye düşündük. Ekim ayından mayıs ayına kadar bütün salı günlerimiz doldu bu projeyle. Bu işbirliğinin onlarca yıl devam etmesini gönülden diliyorum. Tüm destekleriniz için şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Takım otobüsünün üzerinde yer alan ‘Fenerbahçe’ yazısının içine, sarı-lacivertlilerin ‘Fener Ol’ kampanyasına destek veren bazı taraftarların isimleri kura sonucu yazıldı.

Öte yandan lansman sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Levent Birant, Hürer Gündüz ve Süer Sülün, günün anlam ve önemi nedeniyle birbirlerine forma ve otobüs maketi takdim etti. Başkan Ali Koç, kaptan koltuğuna oturdu ve otobüsün kornasına bastı.