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Sultan II. Abdülhamid’e ait kılıç ilk kez sergilendi

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Sultan II. Abdülhamid’e ait şahsi eşyalardan kılıç, kamçı marangozluk ve tıraş takımlarını Beşiktaş’taki Saray Koleksiyonları Müzesi’nde sergilemeye başladı. Eserler, 31 Mart Vak'asında gerçekleştirilen Yıldız yağmasından kurtarılan eşyalar arasında olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

33 yıllık iktidarı boyunca sadece kişiliği ve yönetim anlayışıyla, sanata ve sanatkara verdiği değerle anılan Sultan II. Abdülhamid’in şahsi eşyalarından kılıç, kamçı marangozluk ve tıraş takımları Beşiktaş’taki Saray Koleksiyonları Müzesi’nde sergilenmeye başladı. İlk kez sergilenen eşyalar yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Eşyaların 31 Mart Vak'asında gerçekleştirilen Yıldız yağmasından kurtarılan eşyalar arasında yer alması ve hikayelerinin olması ziyaretçileri etkiledi.

“Sultan II. Abdülhamid’e ait şahsi eşyaları müzemizde sergiliyoruz”

Eserlerin büyük bir titizlikle müzede korunduğunu ifade eden Saray Koleksiyonları Müzesi Yöneticisi Güller Karahüseyinoğlu, “ Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Saray koleksiyonları müzesinde ilk kez sergilenmeye başlayan Sultan Abdülhamid’in kişisel eşyaları ki bunların içinde kılıcı, kamçısı, tespihleri, mührü, marangozluk takımları da mevcut. Müzemize ve koleksiyonumuza ayrı bir değer kazandırıyor. Osmanlı imparatorluğunda saltanat ve imparatorluk ritüellerinde kılıcın çok önemli bir yeri olduğu gibi aynı zamanda sultanın kıyafetini de tamamlayan bir unsur. Müzemizde yeni sergilemeye başladığımız bu kılıç Sultan Abdülhamid’in tören kılıcı olması bakımından apayrı bir önem arz ediyor. Sultan Abdülhamid’in bir diğer kişisel eşyası kamçı. Kamçı da yine Sultan Abdülhamit’in kullandığı kendisine ait eşyalardan bir tanesi. Kamçının sap kısmında Sultan Abdülhamid’e övgü içeren mısralar bulunmaktadır. Kamçıda ve kılıçta Sultan Abdülhamid’in isminin baş harfleri "ayn ve ha” nın işlendiğini görüyoruz. Yeni sergilemeye başladığımız Sultan Abdülhamid’in iki teşbih var. Bir de altın mührünü sergiliyoruz. Mührün üzerinde Sultan Abdülhamid’in tuğrası bulunmakta. Sultan Abdülhamid’in kendi marangozhanesinde kullandığı, ince işçiliklerde kullandığı oymacılık ve kakmacılık gibi marangozluk işlerini yaptığı marangoz takımlarını ilk kez sergilemeye başladık” diye konuştu.

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