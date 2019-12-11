POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Vampirler grubuna verdiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu.

Nobel skandalı yaşandı. Nobel'in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır.

Bekir İzzetbegoviç'in teşekkürüne biz de teşekkürle cevap veriyoruz. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız.

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