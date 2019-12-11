Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Vampirler grubuna verdiler

Nobel skandalı yaşandı. Nobel'in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır.

Bekir İzzetbegoviç'in teşekkürüne biz de teşekkürle cevap veriyoruz. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız.