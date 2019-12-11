YEREL

Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu dolmuş şoförü hastaneye yetiştirdi

SAKARYA’da seyir halinde olan dolmuşta annesi ile beraber yolculuk yapan 4 yaşındaki küçük çocuğun boğazına şeker kaçtı. Olayı gören dolmuş şoförünün bir an bile düşünmeden güzergahını değiştirerek çocuğu hastaneye yetiştirdiği anlar, saniye saniye dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'da bir dolmuş şoförünün boğazına şeker kaçan çocuğu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirme anı araç kamerasına yansıdı.

Güneşler-Serdivan hattında dolmuşa annesiyle binen 4 yaşındaki Dilara Ö.'nün boğazına şeker kaçtı.

Kızının morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne, bir anda bağırmaya başladı.

Dolmuş sürücüsü Samet Sarı, yolcuları indirip çocuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine götürdü.

Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada olay anı araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde annenin yaşadığı panik anı, yolcuların dolmuştan inmesi ve şoförün hızla hastaneye gitmesi yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den son dakika Talat Atilla açıklaması
Paris Saint Germain Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN
Fed faiz oranını sabit tuttu
Talat Atilla, Ahmet Hakan'la 'Tarafsız Bölge'de' konuştu yer yerinden oynadı
Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüştü
Konaklama vergisinin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkilemesi beklenmiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (11 Aralık 2019)
Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı
Osman Gazi kimdir çocukları kaç tane oğlu Orhan'a vasiyeti
Kepçe operatöründen akrobasi şov! Bu görüntü cezasız kalmadı
Bebeğini düşürmesi için hamile eski sevgilisini arkadaşına dövdürttü
Pınar Altuğ'un derin yırtmaçlı elbisesi büyüledi Tamer Karadağlı ile sunuculuk yaptı
Sakarya'da tuzak gibi kaza! Bir anda alevlerin içinde kaldı
Af çıkacak mı son haberler geldi af yasası maddeleri