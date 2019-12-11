Bebeğini düşürmesi için hamile eski sevgilisini arkadaşına dövdürttü

Yapılan araştırmada F.A.'yı eski sevgilisi Taner Oktay K.'nin, aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.'ye 35 bin TL vererek, kendisinden olan bebeğin düşmesi için dövdürdüğü ortaya çıktı.

Adapazarı'ndaki Dr. Kamil Sokak'ta, 14 gün önce, 7 aylık hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Çantayı kapan kişinin, kadına saldırmaya devam etmesi ve içinden bir şey almadan çöpe atması, polisi şüphelendirdi. Polis, dövülen kadının ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Tanıkların anlattıklarından yola çıkan polis, olayın kapkaç olmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını inceledi.