YEREL

Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde kendine kredi çektirdiği ve daha sonra da borcunu ödemediğini iddia ettiği berberin dükkanını tüfekle basarak elindeki benzin bidonu ile yakmaya çalışan şahıs, 3 saat sonra ikna edilerek polise teslim oldu.

KOCAELİ Kandıra ilçe merkezi Aydınlık Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, K.C. adlı berberin dükkanına elinde bidon ve tüfek ile gelen Necmi D. adlı şahıs, bidondaki benzini dükkana dökerek dükkanı yakmaya çalıştı.

Kısa süre dükkanda kalan berber K.C. kaçarak dükkandan uzaklaşırken elinde tüfekle saldırganı gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özel Harekat Polislerinin de sevk edildiği alanda ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kandıra Seyitaliler köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen Necmi D.'nin kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği K.C.'den parasını alamadığı ve bu yüzden eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen 3 saat elinde tüfekle dükkana kimseyi yaklaştırmayan Necmi D., annesinin olay yerine gelmesi sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan Necmi D., sağlık kontrolü sonrasında işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den son dakika Talat Atilla açıklaması
Paris Saint Germain Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN
Fed faiz oranını sabit tuttu
Talat Atilla, Ahmet Hakan'la 'Tarafsız Bölge'de' konuştu yer yerinden oynadı
Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüştü
Konaklama vergisinin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkilemesi beklenmiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu dolmuş şoförü hastaneye yetiştirdi
60 saniyede bugün (11 Aralık 2019)
Osman Gazi kimdir çocukları kaç tane oğlu Orhan'a vasiyeti
Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı
Kepçe operatöründen akrobasi şov! Bu görüntü cezasız kalmadı
Pınar Altuğ'un derin yırtmaçlı elbisesi büyüledi Tamer Karadağlı ile sunuculuk yaptı
Bebeğini düşürmesi için hamile eski sevgilisini arkadaşına dövdürttü
Af çıkacak mı son haberler geldi af yasası maddeleri