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Hekimoğlu 1. bölüm 4. fragmanı

Hekimoğlu dizisi 1. bölümüyle 17 Aralık 2019 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Hekimoğlu'nun bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Hekimoğlu 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun ilk bölümünde neler yaşanacak? Hekimoğlu 17 Aralık 2019 Salı akşamı Kanal D'de...

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu yakında Kanal D'de başlıyor.

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan 'House M.D.' dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında Kanal D'de olacak.

Dizi dünyasının unutulmaz karakteri 'Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

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