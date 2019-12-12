Zehirlenen 103 öğrenciden 5'i yoğun bakımda
ÇORUM Osmancık'taki öğrenci yurdunda kalan 103 öğrenci karbonmonoksitten zehirlendi. 5 öğrenci yoğun bakımda.
Karbonmonoksitten kaynaklandığı düşünülen zehirlenme vakaları üzerine öğrencilerden 20'si Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
5 öğrencinin durumu ağır
5 öğrencinin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Zehirlenme vakası üzerine Sağlık Müdürlüğü'nün yanı sıra hastanede görev yapan hekimler acil müdahaleye çağrıldı.
Çorum Valisi Çiftçi'den açıklama
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olayı doğrularken 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle Osmancık ve Çorum'da tedavi altına alındıklarını, 5 öğrencinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin yapıldığını söyledi.