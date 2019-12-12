Başkan Aktaş'tan Bursa Günlüğü daveti

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ve tarih, kültür, edebiyat penceresinden Bursa’ya ayrı bir ışık tutan Bursa Günlüğü tarafından düzenlenen “deneme yarışması” başvuruları devam ediyor.

Son başvuru tarihinin 6 Mart 2020 olduğu yarışmaya gönderilen denemelerin “Bursa’nın tarihi ve tabii güzelliklerini içeren mekanları” konu alması gerekiyor. Her katılımcının bir deneme ile başvurabileceği yarışmada denemeler için herhangi bir sayfa sınırlaması yok. Gönderilen denemelerin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması şartı aranıyor.

Yarışmaya gönderilen denemelerden uygun görülenler Bursa Günlüğü Dergisi’nde yayınlanacak ve denemelerin bütün kullanım hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacak. Denemeler için ayrıca telif ödenmezken, denemelerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekiyor. Gönderilen denemelerle birlikte, eser sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin de ayrıca yer alması gerekirken, denemelerin imla ve noktalamaları da dikkate alınacak.

Alinur Aktaş: Bursa Günlüğü önemli bir yer dindi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent kültürüne katkı sağlamak için yayınladıkları Bursa Günlüğü’nün henüz 8’inci sayıya ulaşmasına rağmen alanında önemli bir yer edindiğini söyledi.

Bursa Günlüğü tarafından düzenlenen deneme yarışması sürecinin devam ettiğini hatırlatan Aktaş, “Yarışmamız Bursa’nın tarihi ve tabii güzelliklerini içeren mekanları konu alıyor. Şu ana kadar gelen eserler vatandaşlarımızın Bursa’ya gösterdiği duyarlılığı ortaya koyuyor. Son başvuru tarihimiz 6 Mart 2020’ye kadar vatandaşlarımız çalışmalarını gönderebilirler. Yarışma ile ilgili detayları Bursa Günlüğü dergimizden ve belediyemizin internet sitelerinde bulabilirler” dedi.

13 bin TL ödül

Denemeler, iletisim@bursagunlugu.com e-posta adresine gönderilebileceği gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, C Blok, 4. Kat Osmangazi - Bursa (İrtibat: Sefer Göltekin-Genel Yayın Yönetmeni) adresine posta/kargo yoluyla da ulaştırılabilecek.

Ayrıca isteyenler denemelerini elden de teslim edebilecek. Seçici Kurul’un Mustafa Özçelik, Akif Durmuş, Dr. Mustafa Baki Efe, Mehmet Esen, Sefer Göltekin ve M. Sedat Sert’ten oluştuğu yarışmaya son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler dikkate alınmayacak.

Toplam 13 bin TL para ödülünün dağıtılacağı yarışmanın birincisi 6 bin TL, ikincisi 4 bin TL, üçüncüsü 2 bin TL’nin sahibi olurken, iki kişiye de 500’er TL teşvik ödülü verilecek. Daha ayrıntılı bilgiyi http://bursagunlugu.com/yarismalar adresinden alınabilecek.