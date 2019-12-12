Kanal İstanbul çılgın proje mi cinayet mi?
2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen 'Kanal İstanbul Projesi'; İstanbul Boğazı'ndaki gemi yoğunluğunu ve İstanbul Boğazı'ndan geçen tehlikeli madde taşıyan gemilerin, oluşturduğu riski azalmak için Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapılacak olan bir suyolu projesidir.
Biz de İnternethaber olarak: "Kanal İstanbul Projesi'ni biliyor musunuz, sizce projenin faydaları ve zararları ne olur, kanaldan geçen gemiler bize ücret ödeyecekler bu konudaki fikirleriniz neler?" diye vatandaşa mikrofon uzattık ve Söz Sizde dedik. İşte vatandaşın bu konu hakkındaki fikirleri...