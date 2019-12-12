Kanal İstanbul çılgın proje mi cinayet mi?

Biz de İnternethaber olarak: "Kanal İstanbul Projesi'ni biliyor musunuz, sizce projenin faydaları ve zararları ne olur, kanaldan geçen gemiler bize ücret ödeyecekler bu konudaki fikirleriniz neler?" diye vatandaşa mikrofon uzattık ve Söz Sizde dedik. İşte vatandaşın bu konu hakkındaki fikirleri...