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Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Otur işine bak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sen otur işine bak" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul konusunda tartışma yaratan açıklamalar yapan İmamoğlu'na, "Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz.' Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin." yanıtını verdi.

"Birileri başlarını okşayan efendilerine..."

Erdoğan, Kanal İstanbul'un kimler tarafından engellenmek istendiğini gayet iyi bildiklerini kaydederek, "Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız." şeklinde konuştu.

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