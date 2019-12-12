Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Güvenlik güçleri, 4 teröristi düzenlenen operasyonla silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalına Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma anbean kaydedildi.

Silahlı 4 terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.