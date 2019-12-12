ASTROLOJİ

Ay Aslan burcunda aşk dolu etkiler 16-22 Aralık haftalık burç yorumları...

16-22 Aralık haftası hangi burcu neler bekliyor? İşte Hande Kazanova'nın 16-22 Aralık haftası burç yorumları...

Astrolog Hande Kazanova ile 16-22 Arlık haftası burç değerlendirmeleri yapıldı.Bakalım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını bu hafta neler bekliyor.
Haftaya Ay, Aslan burcunda iken aşk dolu etkiler bizi gelip bulabilir. Perşembe günü önemli girişimlerimizde desteklenirken, cuma günü ilişkilerimizde biraz daha özgür yönlerimiz ön plana çıkabilir. Pazar günü oldukça hareketli olacak. İşte Hande Kazanova'nın yorumuyla 16-22 Aralık haftalık burç yorumları...

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