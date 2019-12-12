Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları...

- 17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz. Ülke genelinde 96 millet bahçesi TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük ilgi görmüştü. Biz de sayıyı artırmaya karar verdik. Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz.

''240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız''

- Yıl başı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri. Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız.

''Yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor''

- Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz.