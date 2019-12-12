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EDHO 151. bölüm final sahnesi damga vurdu

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm final sahnesine, Tufan'ın Hızır Çakırbeyli'ye ateş açacağı sırada araya giren oğlunu kazayla vurması damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm yine nefesleri kesti. 

Sınırsızlar çetesinin şantajına boyun eğerek hain olan Tufan, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmayı planladı. Hızır Çakırbeyli ise hain olduğunu öğrendiği Tufan ile hesaplaşmak için mekanına gitti.

Çakırbeyli'nin karşısına çıkan Tufan, elindeki silahı doğrultup ateşlemek istedi. Tam o esnada araya giren Tufan'ın oğlu, babasına engel olmak isterken babasının silahından çıkan kurşunla vuruldu. 151. bölüm Tufan'ın kahreden bakışlarıyla sona erdi.

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