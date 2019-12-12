Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı

Merve Oktay, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti.

Berk Oktay ise "Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi.

İstanbul 23. Asliye Ceza MAhkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Oktay ile şikayetçi Berk Oktay katıldı.