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Aksaray’da otomobil takla attı: 2 yaralı

AKSARAY’da meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Aksaray istikametine seyreden Murat A. (41) idaresindeki 50 LH 200 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçtaki Uğur T. (28) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulanslarıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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