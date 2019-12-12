POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu partisi için başvurdu işte partinin adı ve logosu

Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Davutoğlu yeni partisi için kuruluş dilekçesini verdi. Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi logosu da çınar yaprağı oldu.

Başvuru heyetinde yer alan Ayhan Sefer Üstün, kuruluş dilekçesini teslim ettikten sonra basın mensuplarına şunları söyledi:

"Türkiye'ye yeni bir parti kazandırıyoruz. Bütün evraklarımızı hazırladık. İçişleri Bakanlığımıza teslim ettik. Ancak iki önemli işlem vakit alıyor. Bunlardan bir tanesi Siyasi Partiler Kanunu'na göre, yeni kurulan siyasi bir partide kurucu olmak isteyen kişinin başka bir siyasi partide üyeliğinin olmaması gerekiyor. Bu husus da yalnızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek tespit ediliyor. Şuanda listemiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve tek tek kurucuların siyasi parti üyeliği sorgulanıyor. Bir başka husus ise kurucu üyelerin herhangi bir sabıka kaydınının bulunmaması lazım. Bunu da İçişleri Bakanlığı'nın hukuk müşavirliği inceliyor. Biraz kurucu sayımız fazlaca dolayısıyla biraz zaman alıyor ama artık eli kulağında. Aldığımız bilgilere göre 45 dakika içerisinde tüm prosedür tamamlanarak alındı belgesiyle birlikte hukuki süreç tamamlanmış olacak."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekonomist Emre Alkin: MB faizi 2020’de tek haneye indirebilir
UEFA Milli Takım'ın 'Asker selamı' kararını verdi
Pakistan'da avukatlar toplanıp hastane bastı: 3 ölü
Coşkun Demirbakan: Mustafa Denizli'yi buraya getirmeyin
5 Ocak 2020'de sigaraya kallavi zam! Fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
İzmir'de cani koca eşini dövdü ağır yaralanan kadın günlerce ahırda kaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pakistan'da avukatlar hastane bastı
EDHO 151. bölüm final sahnesi damga vurdu
Ahmet Davutoğlu'nun partisi YAP'ın logosu dikkat çeken detay
Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı
Bakan Gül'den FETÖ borsası iddialarına yanıt! Bu yargıya kimse leke düşüremez
Emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama ekranı
Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Otur işine bak
2020 pasaport fiyatları zamlandı 10 yıllık harç bedeli ne oldu?