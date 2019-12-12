Ahmet Davutoğlu partisi için başvurdu işte partinin adı ve logosu

Başvuru heyetinde yer alan Ayhan Sefer Üstün, kuruluş dilekçesini teslim ettikten sonra basın mensuplarına şunları söyledi:

"Türkiye'ye yeni bir parti kazandırıyoruz. Bütün evraklarımızı hazırladık. İçişleri Bakanlığımıza teslim ettik. Ancak iki önemli işlem vakit alıyor. Bunlardan bir tanesi Siyasi Partiler Kanunu'na göre, yeni kurulan siyasi bir partide kurucu olmak isteyen kişinin başka bir siyasi partide üyeliğinin olmaması gerekiyor. Bu husus da yalnızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek tespit ediliyor. Şuanda listemiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve tek tek kurucuların siyasi parti üyeliği sorgulanıyor. Bir başka husus ise kurucu üyelerin herhangi bir sabıka kaydınının bulunmaması lazım. Bunu da İçişleri Bakanlığı'nın hukuk müşavirliği inceliyor. Biraz kurucu sayımız fazlaca dolayısıyla biraz zaman alıyor ama artık eli kulağında. Aldığımız bilgilere göre 45 dakika içerisinde tüm prosedür tamamlanarak alındı belgesiyle birlikte hukuki süreç tamamlanmış olacak."