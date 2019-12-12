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Eklenme Tarihi:
12.12.2019 21:23
60 saniyede bugün (12 Aralık 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
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12 Aralık 2019 Perşembe; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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Etiketler
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