YEREL

Sivas'ta 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim öldü

SİVAS'ta ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşen Bursa İdari Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nuri K. (27), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Mustafa Nuri K.'nin yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

SİVAS Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki 14 katlı apartmanda meydana gelen olayda; izinli olarak geldiği Sivas'ta ailesinin oturduğu apartmanın terasına çıkan Bursa İdare Mahkemesi Üyesi hakim Mustafa Nur K., yaklaşık 30 metre yükseklikten bilinmeyen nedenle düştü.

Mustafa Nuri K.'yi yerde hareketsiz kanlar içinde gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansa alınan ağır yaralı Mustafa Nuri K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Mustafa Nuri K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Nuri K.'nin yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, olayda intihar şüphesi araştırılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki
Kahramanmaraş'ta bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü
ABD Senatosu sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti
Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama
İBB Meclisinde kişisel verilerin istenmesi tartışıldı
Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (12 Aralık 2019)
Aksaray’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Osman Bey ve Dündar Bey karşı karşıya! Kuruluş Osman'a damga vuran sahne
Ahmet Davutoğlu partisi için başvurdu işte partinin adı ve logosu
Pakistan'da avukatlar hastane bastı
Ahmet Davutoğlu'nun partisi YAP'ın logosu dikkat çeken detay
EDHO 151. bölüm final sahnesi damga vurdu
Emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama ekranı