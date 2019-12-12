POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine 'Nobel Edebiyat Ödülü' verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı" dedi.

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