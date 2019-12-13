Ünal Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık"

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek kupaya veda eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, basın toplantısı düzenledi.

Karaman, bu müsabakayla beraber bu sene Avrupa kupasına veda ettiklerini belirterek, "Grupta son derece değerli kaliteli takımlar vardı. Onlarla kendimizi test ettik. Genç oyuncularımızı tecrübelendirdik. Sonuçtan bağımsız şunu söyleyebilirim; sonuç evet beklediğimiz şekilde gelişmedi ama oynadığımız her müsabaka hikayesi yazılan bir müsabakaya dönüştü. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Tabi ki sonuçlar bizi üzdü" şeklinde konuştu.

"Hiçbir kulübün yaşamayacağı sorunlar yaşadık"

Bu sezon yaşadıkları sıkıntılar olduğunu hatırlatan Karaman, "Sizler bizim şartlarımızı biliyorsunuz ama burada birçok arkadaşımız içinde bulunduğumuz şartlardan uzak olabilir. Bir oyuncumuz, 1 yıl sonra ilk müsabakasını oynadı, hazırlık maçı oynamadan. Bu bizim için bir cesaretti. Trabzon'da 8 oyuncumuzu bıraktık ama sezon başından beri hiçbir kulübün yaşamayacağı sorunlar yaşadık. Bazı bölgeler içerisinde çok zorlandık. Basel, Getafe, Krasnodar takımı oldukça güçlü ve belli Avrupa kültürleri olan takımlar. Bu iş kazan zaman mantığıdır. Bu sene katıldınız, gelenek hale getirmeli. katılacağınız torbayı üst seviyeye çekmelisiniz. İyi bir başlangıç ve umarım iyi bir tecrübe olur. İnşallah önümüzdeki yıl Trabzonspor, bunu farklı noktalara taşıyacaktır" açıklamasında bulundu.