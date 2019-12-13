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Esra Erol’da Doğa Düzgün'ün kaçtığı adamın gerçek hali şoke etti

Esra Erol’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Doğa Düzgün sosyal medyada Brad Pitt kadar yakışıklı biriyle tanıştı. Ona kaçan genç kız gerçek halini görünce soluğu Esra Erol'da aldı. İşte Doğa Düzgün'ün yakışıklı sandığı eşinin gerçek hali

18 yaşındaki Doğa Düzgün, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden Ali İhsan Düzgün isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla beklemişti.

1 aylık yazışmanın ardından Konya’dan İzmir’e Doğa’nın yanına gitmeye karar veriyor. Kendini galerici olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün, 18 yaşında ki Doğa’ya zengin olduğunu ve onu çok iyi yaşatacağını ifade ediyor.

İlk şoku karşısında görünce yaşadı

1 aydır internette yazıştığı ve evlilik hayali kurduğu Ali İhsan’ı karşısında gören genç kadın, büyük şokla karşılaşıyor. Çünkü Ali İhsan Düzgün’ün sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gerçekteki hali bambaşka çıkıyor.

Durumu ajite ederek genç kadının gönlünü kazanmaya çalışan Ali İhsan Düzgün, aynı gün Doğa’yı kaçırarak Konya’ya kendi memleketine götürüyor.

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