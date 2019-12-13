Davutoğlu'nun yeni partisi tanıtım programı

Son günlerin en çok konuşulan ismi Ahmet Davutoğlu bugün nihayet partisini kuruyor. Davutoğlu canlı yayında partisiyle ilgili tüm detayları anlatıyor.

Saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak

Partinin kuruluşu, ismi, logosu Ankara'daki Bilkent Oteli'nde saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi

Davutoğlu ve kurmayları, “Gelecek Partisi” ismini verdikleri yeni partilerinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak.