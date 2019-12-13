Davutoğlu'nun yeni partisi tanıtım programı
Türkiye’nin uzun zamandır merakla beklediği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisi bugün resmen kuruluyor. Davutoğlu yeni partinin ismini ve ekibini saat 10:00’da canlı yayında ilan edecek.
Son günlerin en çok konuşulan ismi Ahmet Davutoğlu bugün nihayet partisini kuruyor. Davutoğlu canlı yayında partisiyle ilgili tüm detayları anlatıyor.
Saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak
Partinin kuruluşu, ismi, logosu Ankara'daki Bilkent Oteli'nde saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.
Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi
Davutoğlu ve kurmayları, “Gelecek Partisi” ismini verdikleri yeni partilerinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak.