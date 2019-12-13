POLİTİKA

Davutoğlu'nun yeni partisi tanıtım programı

Türkiye’nin uzun zamandır merakla beklediği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisi bugün resmen kuruluyor. Davutoğlu yeni partinin ismini ve ekibini saat 10:00’da canlı yayında ilan edecek.

Son günlerin en çok konuşulan ismi Ahmet Davutoğlu bugün nihayet partisini kuruyor. Davutoğlu canlı yayında partisiyle ilgili tüm detayları anlatıyor. 

Saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak

Partinin kuruluşu, ismi, logosu Ankara'daki Bilkent Oteli'nde saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak. 

 Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi

Davutoğlu ve kurmayları, “Gelecek Partisi” ismini verdikleri yeni partilerinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak.

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