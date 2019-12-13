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PYD/YPG zulmünü anlatan tanıtım filmi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı PYD/YPG'nin gerçek yüzününü anlatan film hazırladı.

PKK/YPG'nin gerçek yüzü, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 8 dakikalık bir filmle gösterildi.

PYD/YPG'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Ayn el Araplıların yer aldığı filmde, terör örgütünden kaçan 6 tanık yaşadıklarını paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Terör örgütü PYD/YPG’nin gerçek yüzünü yakından bilen bu 6 tanığa kulak verin..." mesajıyla paylaştığı filmde, 2011'de Suriye rejiminin bölgeyi PKK/YPG’ye teslim etmesinden sonra Kürt halkına yönelik daha da artan baskı, tehdit, hapis, zorla silah altına alma ve cinayet gibi muameleleri bizzat bölge halkının tanıklığıyla gözler önüne serildi.

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