Müge Anlı'da Zeynep Ergül'ün itirafları dehşete düşürdü

Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına geldi. Kızına ulaşan Zeynep hanım ise başka bir kayıp dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep hanım ile ilgili gelen iddiaların ise ardı arkası kesilmedi. En büyük gelen ihbar ise 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayı ile ilgili oldu.

Üzerine asit döktük

Zeynep hanım ile ilgili programa gelen bir ihbarda 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayı ile ilgili oldu. En çarpıcı iddiayı ise Müge Anlı açıkladı. Programa gelen ihbara göre Zeynep hanım yakınlarına:"Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı..Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." dediği ortaya çıktı.

Zeynep hanım ayrıca abisi Cahit Ergül'ün kocasını bıçakladığını söylemişti. Bu iddialara canlı yayına katılarak cevap veren Zeynep hanımın abisi Cahit bey kardeşinin söylediklerini yalanladı. Cahit Bey, Ercan'ı bıçaklamasının, yaralamasının mümkün olmadığını söyledi. Cahit Ergül, öyle olsa kendisine gelip hesap sorulmasının gerektiğini ifade etti ve kardeşinin iddialarını reddetti.

Mektubu götüren Zeynep Erbay'ın sevgilisi ortaya çıktı

Kayıp Mehmet Muharrem Erbay ile ilgili dikkat çekici başka bir olay daha gündeme geldi programda. Mehmet Muharrem Erbay konusu Müge Anlı'da işlenirken Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bir mektup gitti. Mektupta "Mehmet Muharrem Erbay'ın ölümünün sorumlusu eşi Figen Erbay, Kara Mehmet ve Taksici Mustafa" yazdığı ortaya çıktı.

Müge Anlı Zeynep Ergül'e bu kişiyi tanıyıp tanımadığını canlı yayında sordu ve Zeynep hanım tanımadığını söyledi. Ama programa bağlanan isim veremeyen kişi bu şahsın Zeynep hanımın sevgilisi olduğunu söyledi. Ayrıca izleyici bir kaç kere Gaziantep'te bir pastan de otururken Zeynep hanım ile bu şahsı gördüğünü ve Emniyete de ifade verebileceğini söyledi. Bu iddiaları da Zeynep hanım yalanladı.

Daha önce hakkına kaçakçılık, uyuşturucu ticareti yapmak gibi bir çok konuda ismi geçen Zeynep Ergül sosyal medyada yine gündem oldu. İkinci Palu ailesi olarak bakılan olay ile ilgili ise canlı yayına ihbarlar gelmeye devam etti. Bu gün ise canlı yayında Zeynep hanım ifadesi alınmak üzere Jandarma ekipleri tarafından evinden alındı.