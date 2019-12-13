Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin Kurucular kurulu tanıtıldı

Yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Bilkent Otel’de tanıtım toplantısı düzenledi. Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Davutoğlu "Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz"dedi.

Ahmet Davutoğlu konuşmasını bitirdikten sonra sinevizyon ekranından partisinin kurucular kurulunda yer alan isimler tanıtıldı.