MAGAZİN

Mazhar Alanson ile Erdoğan arasında bomba diyalog!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müzik' alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ) grubuna, ödüllerini verdi.

Ödül takdimi sırasında samimi açıklamalarda bulunan Mazhar Alanson ile Erdoğan arasındaki diyalog dikkat çekti.

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müzik alanındaki ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı.

"Bu başka ödül"

Yaptığı açıklamalarla gündeme oturan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, "Bu başka ödül; ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Sudan'dan at, eşek ve katır eti ithal edecek! Tepki yağıyor
Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu! Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün ödeniyor
Reuters duyurdu! Türkiye ve Rusya ikinci S-400 anlaşması yapacak
Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz'la yollar ayrıldı
Hulusi Akar'dan ABD senatosunun skandal Ermeni soykırımı tasarısına tepki
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı! Sonuna kadar...
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Öldürülen Çinli kadının kaçırıldığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı
Adnan Oktar davasında 91 sanık için tahliye kararı
Nişantaşı Üniversitesi kimin sahibi Levent Uysal kimdir Doğa kolejini aldı
Esenyurt'ta vatandaşların kovaladığı hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı
Pakistan'da yolcu otobüsü kaza sonrası alev aldı 15 ölü
Levent Uysal kimdir aslen nereli Doğa Koleji yeni sahibi hayatı
Acun Ilıcalı format davasında yeni gelişme! Yemekteyiz FOX'da
Doğa Koleji kimin oldu yeni sahibi üniversite sahibi çıktı