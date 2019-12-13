Mazhar Alanson ile Erdoğan arasında bomba diyalog!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müzik' alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ) grubuna, ödüllerini verdi.

Ödül takdimi sırasında samimi açıklamalarda bulunan Mazhar Alanson ile Erdoğan arasındaki diyalog dikkat çekti.

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müzik alanındaki ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı.

"Bu başka ödül"

Yaptığı açıklamalarla gündeme oturan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, "Bu başka ödül; ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diye konuştu.