YEREL

Esenyurt'ta vatandaşların kovaladığı hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişinin yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheli, adamın kulağındaki telefonu ve elindeki 500 lirayı kapıp kaçtı. Vatandaşların kovaladığı motosikletliler, motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Şüphelilerin adamı takip etme anı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bağlar Çeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi bir süre ara sokaklarda dolaştı. Şüpheliler gözlerine kestirdikleri Suriye uyruklu adamı bir süre takip etti. Sokak başında adamın telefon ile görüştüğünü fark eden şüpheliler adamın kulağındaki telefonu ve elindeki 500 lirayı alıp kaçtı. Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşlar motosikletli 2 kişiyi kovaladı. Şüpheliler bir süre sonra motosikleti atıp yaya olarak kaçtı. Motosikletin sorgulamasında ise ilk etapta çalıntı kaydı çıkmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Suriye uyruklu mağdur, "Telefonla konuşurken telefonumu alıp kaçtılar. Çalanları kovaladım ama motosikleti bırakıp kaçtılar" dedi. Polis, motosikleti bırakıp kaçan 2 hırsızlık şüphelisini arıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Noterlerde yeni uygulama 1 Ocak 2020'de başlıyor
Adnan Oktar davasında karar! Kediciklerden Tülay Kumaşçı da tahliye çıktı
Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez
Canan Karatay midem bulanıyor demişti! Dönercilerden suç duyurusu
Medipol Başakşehir tarih yazdı UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pakistan'da yolcu otobüsü kaza sonrası alev aldı 15 ölü
Acun Ilıcalı format davasında yeni gelişme! Yemekteyiz FOX'da
TOKİ 100 bin konut başvuru şartlar neler başvurular ne zaman başlıyor?
Kafası tencereye sıkışan küçük kızı kurtarma operasyonu
Çöken yol 3 aracı yuttu o anlar saniye saniye kaydedildi
TOKİ 100 bin konut başvuru tarihi ne zaman kaç gün sürecek?
Ahmet Davutoğlu yeni partisinin ismini canlı yayında açıkladı.
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi