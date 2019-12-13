Öldürülen Çinli kadının kaçırıldığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31) 2 Ekim’de yaptığı kaza sonrası ortadan kaybolmuştu.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Lisha Yu'nun kasten otomobiline çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı tespit edilmişti. Genç kadının cesedi Bilecik'te bir çiftlik evinde bulunmuş, çiftliğin bir Uygur Türküne ait olduğu ileri sürülmüştü. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çinli Yu'nun kaçırıldığı kazaya anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anı saniye saniye yer alıyor. Kazadan önce şüphelilerin buluştuğu ve keşif yaptığı anlar da görüntülere yansıyor.