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İran sınırından terörist geçiren HDP'li başkan yakalandı

İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.

Terörle arasına mesafe koyamayan HDP'nin Kandil ile işbirliği, İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün bir teröristin yakalandığının açıklanması ile tekrar gün yüzüne çıkmıştı. İran'dan bir teröristin Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu teröristin yerini tespit ederek takibe almıştı. Yapılan çalışma sonucu söz konusu terörist Ağrı yolu üzerinde kıskıvrak yakalanmış, teröristin yanında bulunan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelik de gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlanması ile HDP'nin bölücü terör örgütüne verdiği destek bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP ilçe başkanına teröristi güvenli yere götüme talimatını HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in verdiği bizzat yakalananların ifadelerine yansıdı. Teröristi güvenli yere götürmeye çalışırken yakalanan aracın sürücüsü Muhammed İkram Müftüoğlu, ifadesinde şunları söyledi: 

“11.12.2019 günü gece saat 02.00 sıralarında kızım Dijle beni arayarak, 'Aziz isminde bir gazeteci arkadaşım var' dedi. İran'dan Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığını, yardımcı olmam gerektiğini söyledi. Ben de kendime ait araçla Aziz isimli şahsı beklediği yerden aldım. Doğubayazıt istikametine ilerledim, ilerlediğim esnada Abdullah isimli HDP ilçe başkanı beni aradı, kendisini de bulunduğu yerden almamı söyledi. Abdullah isimli şahsı bulunduğu yerden aldık. Abdullah isimli şahıs kendisini HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in arayarak Aziz isimli şahsa yardımcı olmasını söylediğini, bu yüzden geldiğini söyledi. HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelik isimli şahıs bana kendisini oraya Dilan Dirayet Taşdemir isimli vekilin yardımcı olması için gönderdiğini söyledi.”

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