DÜNYA

Antarktika'da kıtaların en derin noktasına ulaşıldı

Antarktika'da Denman buzulunun altında keşfedilen buz dolu kanyonun, tüm kıtaların en derin noktası olduğu ifade edildi.

Dünyadaki kıtaların en derin noktası, Antarktika'nın doğusunda yer alan Denman buzulunun altında keşfedildi. Radar ve uydu görüntüleri kullanılarak keşfedilen buz dolu kanyonun, deniz seviyesinden 3.5 kilometre derinde yer aldığı belirtildi. Keşfedilen kanyonun ardından California Irvine Üniversitesinden araştırmacılar, beyaz kıta Antarktika'nın daha önce görülmemiş ayrıntılarıyla yeni bir harita ortaya çıkardı. Buz dolu kanyonun 20 kilometre genişliğinde, 100 kilometre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Haritayla ilgili bilgi veren ve 6 yıl boyunca projede çalışan Dr. Mathieu Morlighem, "Bu, şüphesiz Antarktika'nın buz tabakasının altında kalanların en doğru portresi" ifadelerini kullandı. BedMachine Antarctica adı verilen haritayla ilgili ayrıntıların Nature Geoscience dergisinde yayınlanacağı kaydedildi. Kanyonun özelliklerinin, kutupların güneyinde gelecekte göstereceği değişikleri anlama konusunda da kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu yeni partisini açıkladı! Gelecek Partisi'nde bakın kimler var?
CHP Miletvekili Sezgin Tanrıkulu şehit taziye çadırında
Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar'dan Erdoğan ile ilgili küstah sözler
Ersin Düzen'den Arda Turan bombası: Beşiktaş'a daha yakın
Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde bulunan Özlem Özcan'dan şok paylaşımlar
Simit Sarayı'nı Ziraat Bankası satın alıyor! Rekabet Kurulu'na başvuruldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İran sınırından terörist geçiren HDP'li başkan yakalandı
Şişli’de 6 katlı binanın çatı katının çökme anı kamerada
Antarktika'da kıtaların en derin noktasına ulaşıldı
Mazhar Alanson ile Erdoğan arasında bomba diyalog!
Öldürülen Çinli kadının kaçırıldığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı
Nişantaşı Üniversitesi kimin sahibi Levent Uysal kimdir Doğa kolejini aldı
Adnan Oktar davasında 91 sanık için tahliye kararı
5 Ocak sigara zammı 2020 fiyat listesi yayıldı açıklama geldi