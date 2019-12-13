60 saniyede bugün (13 Aralık 2019)

Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar'dan Erdoğan ile ilgili küstah sözler

TOKİ konutları hangi illere yapılacak 100 bin konut projesi detayı

Antarktika'da kıtaların en derin noktasına ulaşıldı

Beykoz’da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu