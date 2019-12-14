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HDP'den ABD Senatosu'na küstah destek

HDP, ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin kararına destek verdi. Parti, TBMM'deki senatosunun kararını kınayan metne ise destek vermedi.

ABD Senatosu'nun Türkiye'nin tepkisini çeken sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarıyı kabul eden kararına HDP'den destek geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ABD Senatosu'nun kararını kınayan metin AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilmiş, HDP ise bildiriye destek vermemişti.

İşte bu gelişmenin ardından HDP'den bir açıklama geldi. HDP'nin twitter adresinden yapılan açıklamada Meclis'te alınan kararı kabul etmedikleri belirtilirken, soykırım iddialarıyla ilgili de 1915 olaylarıyla ilgili ABD senatosunda kullanılan "büyük felaket" nitelemesinde bulunuldu.

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