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Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'den flaş hamle

Galatasaray’da süresiz olarak kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'den flaş bir hamle geldi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama
Galatasaray Kulübü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."



Torino devreye girdi
Steven Nzonzi'nin menajeri ve Roma Kulübü ile görüşmeler başladı. Fransız futbolcunun ocak ayında takımdan gönderilmesi bekleniyor. Nzonzi için Torino da devrede.

Steven N'Zonzi'den flaş hamle
Fransız orta saha Steven N'Zonzi, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı, profil fotoğrafını değiştirdi ve Galatasaray hesabını takipten çıkarttı.

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